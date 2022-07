La Fiorentina ha introdotto la “Player Option” NBA nel mondo del calcio

Nelle ultime ore si è molto parlato dell’operazione che vorrebbe Luka Jović dal Real Madrid alla Fiorentina. Un po’ perché è un interessantissimo trasferimento di calciomercato, un po’ perché la formula contrattuale non si era mai vista nel mondo del calcio dato che stiamo parlando di una Player Option.

In pratica il serbo si trasferisce a Firenze con un prestito gratuito per i prossimi due anni, quindi fino al giugno 2024, e, se venisse venduto entro questa data, il 50% della futura rivendita andrà nelle casse degli spagnoli. Nulla di esagerato, ormai capita in quasi tutte le trattative di giovani giocatori inserire una clausola di percentuale sulla futura rivendita. La curiosità è che, dopo questi due anni a 2,5 milioni netti a stagione, Jović può decidere di rinnovare con una Player Option a 5 netti a stagione fino al 2026. Naturalmente voi lettori di basket NBA non sarete stupiti di questa formula, ma nel calcio ha destato clamore.

Sicuramente l’avere una proprietà americana ha fatto la differenza in questa trattativa per la “Viola”. Però comunque era abbastanza difficile immaginare tutto ciò solo qualche anno. Detto che comunque il mondo del calcio si sta avvicinando sempre di più a quello NBA anche sul tema contratti. Fino a 10 anni fa era quasi impossibile che un calciatore se ne andasse a “parametro zero”. Oggi è la normalità. Diciamo che si tende sempre di più a un modello di business di free agency. Anche se il calcio ha necessità di fare player-trading (fare plusvalenze sulla rivendite dei cartellini dei calciatori), lo vediamo con l’Inter, per motivi di bilancio.

