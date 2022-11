La forza di Isaac Humphries: annuncia il suo coming out

Isaac Humphries del Melbourne United ha deciso di mostrare un enorme coraggio facendo un annuncio importante ai suoi compagni di squadra:

“Ho nascosto qualcosa di me stesso per tutta la mia vita, a tutti quelli che amo, e anche a me stesso a volte. È una verità su di me che volevo rivelare da tempo, ma ora mi sento a mio agio nel raccontarvi tutto. Quella verità è che sono gay”, ha detto Humphries. “Ho attraversato momenti estremamente bui durante questo viaggio, ma sono cresciuto così tanto e ora sono felice di quello che sono. Ho capito molto su me stesso durante questa ultima offseason e ci ho pensato molto. Sapevo che se fossi entrato in una squadra e avessi iniziato una stagione, sapevo che avrei dovuto rivelare chi sono e non nascondermi più. Sono finalmente arrivato a un punto in cui so di potermi rivelare come un uomo gay e continuare a praticare sport professionistico”.

L’annuncio significa che Isaac Humphries diventa l’unico giocatore di basket pro di sesso maschile apertamente gay che attualmente gioca in un campionato di alto livello, in qualsiasi parte del mondo.

Ha anche fatto la storia diventando il primo giocatore di basket maschile australiano in assoluto e il primo giocatore della NBL ad essere dichiaratamente gay.