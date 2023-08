La Francia si conferma in formissima: rullata la Lituania

In queste prime amichevoli di preparazione alla FIBA World Cup, la Francia è apparsa sicuramente come la squadra più in forma. I galletti hanno già sconfitto Montenegro, Tunisia, Venezuela e, ieri sera al primo vero test, anche la Lituania. I Bleus hanno nettamente sconfitto i lituani, 90-72.

Una partita condotta dall’inizio alla fine, con la Lituania capace di resistere solo nel primo quarto. Sono bastati 17′ di Rudy Gobert, con 14 punti e 6 rimbalzi, e i 15 punti di Yabusele. La Francia ha giocato una gara praticamente perfetta con 23 assist di squadra e un gioco corale che deve preoccupare le altri pretendenti al Mondiale.

Per la Lituania 18 punti dell’ex Milano Mindaugas Kuzminskas e solo 9 punti in 16′ di Jonas Valanciunas.