La G-League è “la migliore cosa che potesse succedere” a Nico Mannion, secondo Earl Watson

Ieri sera Nico Mannion ha realizzato la sua seconda doppia-doppia in questa stagione di G-League che l’azzurro sta disputando a Orlando, nella “bolla”, con i Santa Cruz Warriors, in una striscia aperta di 6 vittorie consecutive.

L’ottimo rendimento di Mannion ha catturato l’attenzione di Earl Watson, ex giocatore NBA e allenatore dei Phoenix Suns nella stagione 2016-17. “La G-League è la migliore cosa che potesse succedere per Nico Mannion. Sta giocando come il giocatore che abbiamo visto prima del college!” ha scritto Watson su Twitter.

The G League is the best thing that could of happen for @niccolomannion 🔥 he’s playing like the player we seen pre college!

— Earl J Watson (@Earl_Watson) February 25, 2021