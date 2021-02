La NBA e gli Utah Jazz avviano un’indagine sulle accuse di razzismo fatte da Elijah Millsap

Ieri Elijah Millsap, fratello del più famoso Paul ed ex giocatore degli Utah Jazz, aveva accusato Dennis Lindsey, attuale vice-presidente della franchigia di Salt Lake City, di avergli rivolto delle espressioni razziste durante un colloquio di fine stagione nel 2016.

A distanza di quasi 5 anni, la NBA ha quindi deciso di aprire un’indagine alla quale collaboreranno gli stessi Jazz, che da anni tengono nota di tutte le “exit interviews” e quindi potranno ricostruire più facilmente il dialogo tra Millsap e Lindsey, al quale assistette, secondo quanto dichiarato dal giocatore, anche coach Quinn Snyder.

Those meeting notes were entered into a team database and forensic investigators can determine whether they’ve been altered or updated in any way, sources said. Since Lindsey's hiring in 2012, Jazz have taken detailed notes on each end-of-season meeting held with players. https://t.co/8XHQaQwEJX

