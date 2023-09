Luca Banchi è stato MERITATAMENTE nominato miglior coach del Mondiale!

Il premio di miglior allenatore va al capo allenatore della Lettonia, Luca Banchi. Non solo è l’artefice della corsa della Lettonia verso il 5° posto nella loro prima Coppa del Mondo, ma ha anche guidato la squadra a un fantastico record di 21-3 da quando è subentrato prima delle Pre-Qualificazioni della Coppa del Mondo. Sotto la sua ala la Lettonia ha giocato una splendida pallacanestro con 24,4 assist a partita e tutti coloro che sono scesi in campo per Banchi hanno superato la prova di affrontare le migliori stelle del mondo.

Leggi anche: Steve Kerr fa i complimenti alle squadre FIBA e spiega perché sono avvantaggiate rispetto a Team USA