La Grecia seriamente intenzionata a ospitare un torneo di qualificazione olimpica

Secondo quanto riportato da Tolis Kotzias di SDNA.gr, la Grecia si è candidata per ospitare il torneo di qualificazione olimpica FIBA del 2024.

In occasione della Coppa del Mondo FIBA 2023, il presidente della federazione, Vangelis Liolios, aveva già espresso il desiderio di ospitare il torneo in Grecia.

Come nota SDNA, il desiderio potrebbe realizzarsi, dato che la HBF ha raccolto i fondi necessari per ospitare il torneo, che si aggirano intorno ai 2,5 milioni di euro.

La Grecia ha tempo fino a novembre per presentare la propria candidatura per il torneo di qualificazione olimpica. In caso di successo, la candidatura potrebbe rappresentare un’importante spinta per la Grecia, che concorrerà per un posto a Parigi.

In totale, si terranno quattro tornei di qualificazione olimpica e solo i vincitori riceveranno gli ultimi quattro biglietti per le prossime Olimpiadi di Parigi.

Naturalmente tra le formazioni che giocheranno questi torni di qualificazione olimpica c’è anche l’Italia di Gianmarco Pozzecco. In questo momento non sappiamo dove si giocherà e men che meno chi saranno le avversarie. Saranno tutte informazioni che ci arriveranno nei prossimi mesi, probabilmente entro la fine del 2023. Di sicuro sarà molto dura per gli Azzurri ma ci hanno già abituati a fare dei miracoli in questi anni.

