La guerra in Israele ferma anche il basket, Max Menetti: “Sembra che sia solo l’inizio”

Lo scoppio della guerra in Israele ha bloccato anche lo sport. Rinviato il debutto in Winner League dell’allenatore italiano Massimiliano Menetti.

L’ex coach di Reggio Emilia e Treviso ora allena l’Hapoel Eilat, squadra che ha sede nel profondo Sud del Paese, nello spicchio di Israele che affaccia sul Mar Rosso. Una zona lontana dal conflitto che ha investito in pieno altre città come Holon, dove ieri Menetti avrebbe dovuto fare il suo debutto in campionato. Il tecnico ha raccontato le sue sensazioni a La Gazzetta dello Sport.