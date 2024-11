La Lega Calcio “ruberà” Umberto Gandini alla Lega Basket?

Il 16 dicembre verrà eletto il nuovo presidente della Lega Calcio Serie A e pare che tra i nomi papabili ci sia anche quello di Umberto Gandini, attuale presidente di Lega Basket, grazie al quale è cresciuta tantissimo e oggi ha una visibilità nettamente superiore rispetto al periodo pre-Covid.

Al momento non si è capitato se l’attuale presidente di Lega Calcio, Lorenzo Casini, si ricandiderà ma, a prescindere da questo, ci sono anche altri nomi che starebbero concorrendo per arrivare a guidare la Lega Calcio. Oltre al nome di Umberto Gandini, Il Corriere della Sera cita anche Carlo Bonomi ed Ezio Simonelli.

L’ex Milan e Roma avrebbe dalla sua persone di spicco che lo supportano: Giovanni Malagò, presidente del CONI, Gabriele Gravina, presidente della FIGC, e Andrea Abodi, Ministro per lo sport e i giovani del governo Meloni.

Insomma, stiamo parlando dei 3 personaggi più importanti se si parla di calcio e sport. Questo vuol dire che lo metterebbe in una condizione di vantaggio rispetto ad altri. Stiamo a vedere chi alla fine vincerà questa corsa e, in caso di vittoria di Gandini, chi prenderà il suo posto in Lega Basket.

