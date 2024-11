Fontecchio lascerà i Detroit Pistons prima della trade deadline?

La situazione di Simone Fontecchio ai Detroit Pistons è abbastanza particolare perché tra primavera ed estate scorsa la formazione di Motor City ha fatto di tutto per rinnovare con l’italiano ma ora fa veramente fatica a trovare spazio e non è il giocatore determinate che lo era stato a inizio 2024.

Proprio per questo motivo ci sono già delle voci di un possibile addio di Fontecchio ai Detroit Pistons prima della trade deadline del 2025. Il classe 1995 vuole assolutamente giocare e, visto che ha dimostrato di poter fare la differenza in NBA, siamo certi che molte squadre potrebbero puntare gli occhi su di lui, come riportato da Evan Sidery di Forbes:

Simone Fontecchio is a name to watch on the trade market.

Fontecchio has seen his role decrease for the Pistons after re-signing on a two-year, $16 million contract.

Fontecchio could be a quality floor-spacer for contending teams to pursue between now and February’s deadline. pic.twitter.com/6aScaZfjQX

— Evan Sidery (@esidery) November 26, 2024