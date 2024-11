VIDEO: SEASON-HIGH di Simone Fontecchio contro Memphis

Questa notte Simone Fontecchio ha disputato la sua miglior gara stagionale con i Detroit Pistons perché ha segnato 18 punti, tirando 7/9 dal campo, con 3/5 da tre e 1/1 ai liberi. Nella sua partita anche due rimbalzi, un assist e una stoppata in 22 minuti uscendo dalla panchina.

Si tratta forse della prima partita di livello di Simone Fontecchio dopo un avvio di stagione davvero da dimenticare, non per colpa sua ma perché non gli è stato concesso abbastanza spazio. Speriamo che questo trend continuerà e soprattutto si rafforzerà nel corso dei mesi.

La partita di Simo però non ha portato benissimo alla formazione di Motor City perché ha perso 131 a 111 in casa dei Grizzlies. 7 giocatori in doppia cifra per Memphis con Marcus Smart a comandare tutti con 25 punti a referto. Per i Pistons solo Marcus Sasser ha fatto meglio dell’italiano ex Baskonia e ALBA Berlino con 22 punti segnati. Molto male questa sconfitta di Detroit, con i padroni di casa privi di Ja Morant.

Simone Fontecchio lascerà i Detroit Pistons in NBA prima della trade deadline?