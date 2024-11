Napoli Basket, contatti in corso con Sean Mc Dermott.

Il Napoli Basket è in totale rivoluzione dopo il disastroso avvio di campionato (0 vittorie e 8 sconfitte maturate).

Il club di Grassi e soci necessita di un’impresa per agguantare la salvezza.

Alla trasmissione in streaming “Che fine ha fatto Dontae Jones” il Presidente dei partenopei ha sottolineato a più riprese la volontà di lottare fino alla fine per raggiungere l’obiettivo sperato, nonostante i margini ridotti in termini di investimenti derivanti dalla mancata conclusione di un contratto di title sponsor a inizio anno.

Nella giornata di ieri è stato ufficialmente risolto il contratto di Dario Dreznjak, accasatosi già alla Vanoli Cremona. Trattasi di un’operazione in odore già da inizio anno, se consideriamo che Napoli aveva sondato per Novembre l’ingaggio di Dragan Bender (poi sfumato per il mancato recupero fisico del fuoriclasse ex NBA) accordandosi poi con Dreznjak; il contratto del croato, tuttavia, presentava clausole indirizzate verso una rescissione non troppo complicata.

In settimana la pagina social SmallBall ha lanciato la notizia circa contatti intensi con Olimpia Milano per ottenere in prestito Giordano Bortolani, sfruttando gli ottimi rapporti che legano coach Messina a Giorgio Valli, subentrante coach in panchina azzurra dopo l’esonero di Milicic. Resta un’operazione complicata, considerando che il contratto dell’ex Treviso scade a Giugno 2025 e senza rinnovo l’Olimpia non ha interesse a regalarlo per sei mesi a una società terza.

Nel mirino l’ex capitano di Varese

Ecco, allora, che si sta virando su un profilo molto diverso, ossia Sean Mc Dermott, come riportato dall’esperto di mercato Giuseppe Malaguti.

Mc Dermott è l’ex capitano di Varese, club con cui non ha trovato l’accordo di rinnovo quest’estate e ha firmato in Turchia con il Pinar Karsiyaka, club di ottimo spessore che negli ultimi anni ha lottato ai vertici della classifica nel campionato turco, disputando la competizione europea di Fiba Champions League.

Mc Dermott è un 3 puro con rilascio morbidissimo che lo rende un gran tiratore dall’arco. Lo scorso anno ha collezionato 27 presenze in RS con Varese, siglando la media di 14.0 punti a match e quasi 5 rimbalzi. Napoli necessita di un 3 con queste caratteristiche, non avendo in roster attualmente uno specialista dalla distanza.

Nella giornata odierna potremmo avere nuove notizie ufficiali.

