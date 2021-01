La Legabasket annuncia il rinvio anche del derby lombardo tra Brescia e Varese

Il Presidente della LBA Umberto Gandini, in merito alla partita in programma domenica 17 gennaio 2021 tra Germani Brescia – Openjobmetis Varese, valida per la 1^ giornata di ritorno della Serie A UnipolSai, richiamati i provvedimenti n. 43 del 2/01/21 e n. 44 del 6/01/21, considerata l’evoluzione della situazione sanitaria all’interno del gruppo Squadra della società Openjobmetis Varese e atteso che in ogni caso la società non dispone del numero minimo di atleti professionisti risultati negativi al Covid e dichiarati idonei allo svolgimento dell’attività sportiva (come previsto dall’Aggiornamento al Protocollo e dalle DOA Professionisti FIP 2020/2021), tali da poter disputare la predetta gara, richiamato l’obiettivo di tutelare la salute di atleti e staff tecnici delle squadre coinvolte e degli arbitri ed ufficiali di campo, dispone il rinvio della gara stessa.

Nei prossimi giorni saranno indicate le modalità di recupero della partita.

Fonte: ufficio stampa LBA

