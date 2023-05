La NBA ha annunciato i quintetti All-NBA della stagione, con qualche sorpresa

Come sempre, i quintetti All-NBA della stagione faranno discutere per qualche giorno. Anche perché gli esclusi illustri, come ad esempio Ja Morant, perderanno diversi soldi derivanti dai bonus per il raggiungimento di un traguardo simile. Prendendo sempre la point guard di Memphis, la mancata presenza in uno dei migliori 3 quintetti stagionali gli farà perdere ben 39 milioni di dollari nel suo contratto quinquennale, che passerà da 223 milioni di dollari complessivi a “solo” 194.

Un altro escluso, ma per ragioni esclusivamente di ruolo, è Nikola Jokic. Nonostante il serbo abbia giocato un’altra stagione ad altissimo livello, rischiando di vincere il terzo MVP di fila, è finito nel Second Team All-NBA dietro Joel Embiid, perché era possibile inserire solo un centro in ogni quintetto. Per fortuna dalla prossima stagione, con il nuovo CBA, questo vincolo di ruolo non ci sarà più.

Oltre ad Embiid, nel primo quintetto sono finiti Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander e Jayson Tatum. Nel secondo quintetto troviamo Jaylen Brown, Jimmy Butler, Steph Curry, Donovan Mitchell e appunto Jokic. Nel terzo infine De’Aaron Fox, LeBron James, Damian Lillard, Julius Randle e Domantas Sabonis.

Sia Tatum che Brown sono ora eleggibili per il “super max” salariale, del valore rispettivamente di 318 e 295 milioni di dollari in 5 anni.

Altri esclusi da questi 15 nomi, oltre al già citato Morant, possono essere Anthony Davis e Jaren Jackson Jr (che ha vinto il premio di Difensore dell’Anno), anche se il primo ha disputato appena 56 partite su 82. Stesso problema per Kevin Durant, escluso probabilmente per le numerose gare saltate. Escono a mani vuote anche James Harden, Lauri Markkanen, Devin Booker e Kyrie Irving.