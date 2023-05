Il presidente di LNP non è contento delle attuali regole sui movimenti dei giocatori

Pietro Basciano, presidente della Pallacanestro Trapani e attuale della Lega Nazionale Pallacanestro, non sembra essere molto contento dell’attuale regolamento di LNP per quanto riguarda i movimenti dei giocatori.

Ci immaginiamo che il motivo siano i tanti acquisti fatti dalle squadre in vista dei playoff, acquisti che vanno poi a modificare realmente in senso positivo i valori delle squadre, che quindi possono passare da una stagione mediocre a una stagione incredibile aggiungendo un americano di alto livello (per esempio quello che potrebbe succedere a Udine con l’aggiunta di Emanuel Terry o alla Fortitudo Bologna con Adrian Banks).

Ecco il comunicato stampa del presidente di LNP:

In merito alle normative attualmente in vigore che regolano i movimenti di acquisizione/cessione delle prestazioni sportive degli atleti, e per quanto questi siano già ristretti ad un numero massimo di 3 per l’intera stagione sportiva, il presidente di Lega Nazionale Pallacanestro, Pietro Basciano, in accordo ed a rappresentanza del Consiglio Direttivo LNP, proporrà alla Federazione Italiana Pallacanestro una rivalutazione delle regole in vista dei campionati 2023/2024.

Stiamo a vedere se davvero andranno a modificarsi le regole, anche se in linea di principio ha senso che sia così perché ora, per esempio, la Pallacanestro Cantù, che sta vivendo un momento di difficoltà, potrebbe completamente cambiare pelle con l’inserimento di David Logan.

