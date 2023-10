EA7 Milano, possibile tegola: Mirotic assente domani col Maccabi?

Nikola Mirotic dell’EA7 Milano potrebbe non esserci domani sera contro il Maccabi per un risentimento al tendine d’Achille sinistro dopo la gara con Pesaro. Qui di seguito il comunicato dell’Olimpia Milano:

Doveva essere il Round 2 di EuroLeague, ma gli eventi bellici che hanno caratterizzato l’ultimo periodo nella regione israeliana hanno spostato la disputa di questa classica, tra Olimpia e Maccabi, a cavallo del Round 5 e 6 della competizione. Il Maccabi, costretto ad interrompere il proprio percorso nella lega israeliana e a traslocare all’estero (le prossime gare interne le giocherà a Belgrado), arriva a questa partita dopo la sconfitta pesante di Monaco, ma in precedenza aveva vinto ad Atene contro il Panathinaikos. L’Olimpia attraversa un momento oggettivamente difficile: ha perso a Berlino subendo la rimonta avversaria negli ultimi sette minuti di una partita fino a quel momento quasi dominata. Poi, con un turnover robusto, è caduta contro Pesaro in campionato. La settimana è impegnativa perché di fatto impone un turno con doppio impegno imprevisto (giovedì a Milano ci sarà l’AS Monaco) prima di concluderla a Brindisi in campionato.

Nikola Mirotic dell’Olimpia EA7 Milano ha accusato un risentimento al tendine d’Achille sinistro dopo la gara con Pesaro ed è in dubbio per la gara con il Maccabi. Il giocatore verrà rivalutato prima della gara per deciderne l’impiego, con restrizione di minutaggio, o meno.

“Affrontiamo una squadra estremamente atletica, profonda, con un playmaker che tiene per mano tutti i compagni. Il Maccabi, per definizione, è una squadra che ha mentalità e coesione soprattutto nei momenti difficili. Ha perso a Monaco, ma ha avuto tempo per riposare e prepararsi. Me l’aspetto fortemente motivato. Noi dovremo almeno pareggiare la loro determinazione e sicuramente mostrare una migliore qualità di gioco rispetto alle ultime partite”.

