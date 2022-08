La nuova vita di Riccardo Cervi: adesso ristruttura i trulli in Puglia

Da poco più di un anno Riccardo Cervi si è ritirato dal basket giocato e adesso ha iniziato una nuova vita.

L’ex Avellino e Reggio Emilia, fra le altre, adesso vive in Puglia, dove può godersi il mare, sua grande passione, per tutto l’anno. Mare, pesca e campagna: il nuovo Cervi adora la natura, si rilassa e non sente molto la mancanza della pallacanestro: “Non ho mai vissuto per il basket – ha spiegato a OrticaLab -, negli ultimi anni ho avuto troppi problemi fisici e sofferto la mancanza di programmazione”.

La principale attività di Cervi, al momento, è nel settore immobiliare, in particolare con un trullo acquistato e da ristrutturare.

Nel 2015 ho iniziato a investire nel settore immobiliare con l’intento di migliorare e rivendere. L’ho fatto a Reggio Emilia e a Bologna in società. Ora ho comprato un trullo vicino a Ostuni, stiamo lavorando per metterlo a posto, mi affido a dei professionisti e faccio manovalanza. Poi la mia compagna, interior designer, ci metterà il suo tocco, è una passione comune. Spero che sia pronto per la prossima primavera, pensiamo di installare anche una piscina e inizialmente affittarlo a settimane. Anche se mi intriga l’idea di rivenderlo, gli stranieri impazziscono per questi paesaggi.