Klay Thompson si allena nella palestra della Stella Azzurra Roma

Tra le tante personalità NBA che sono venute in vacanza in Italia quest’estate, bisogna ora aggiungere Klay Thompson. La stella dei Golden State Warriors, che ha appena vinto il suo quarto titolo, è a Roma in questi giorni, ma per una vacanza a metà. Nelle scorse ore è stato infatti nel centro sportivo della Stella Azzurra ad allenarsi.

Seems like @KlayThompson knows how to splash it in Rome 💦#TalentAintEnough pic.twitter.com/5V6q3phOXQ — Stella Azzurra Roma (@StellaAzzurraRm) August 31, 2022

Thompson ha scattato foto con alcune giocatrici della Stella Azzurra, in quel momento delle semplici fan, e ha tirato da dietro l’arco come suo solito. E chissà che nei prossimi giorni Klay non faccia una capatina a Milano per assistere a qualche partita di EuroBasket…

Sta diventando virale il video dell’allenamento di tiro di @KlayThompson sul parquet di @StellaAzzurraRm

Ad assisterlo due giocatrici della Stella Azzurra di A2: Oliwia Pelka (2005) e Penelope D’Arcangeli (2004)! Per un grande tiratore ci vogliono grandi passatrici 😏#LBFLIVE pic.twitter.com/cqw95phGOL — Lega Basket Femminile (@legabasketfem) August 31, 2022