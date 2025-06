La Pallacanestro Cantù è ad una vittoria dal ritorno in Serie A

Nella serie finale di Playoff di Serie A2 tra Rimini Basket e Pallacanestro Cantù finora non c’è stata storia: dopo due partite al PalaFlaminio, i brianzoli sono avanti 0-2 e ora avranno l’occasione di conquistare la promozione in Gara-3, davanti al proprio pubblico. Cantù ha vinto Gara-2 di stasera per 66-74, in rimonta grazie ad un ultimo quarto da 8-25.

Nelle prime tre frazioni Rimini era riuscita a tenere il vantaggio grazie a Justin Johnson e Pierpaolo Marini (12 punti a testa), approfittando delle tante palle perse ospiti. Nell’ultimo periodo poi la rimonta canturina, da -9 al + 8 finale. Merito di un maxi parziale di 1-20, con le triple di De Nicolao e Moraschini e il dominio a rimbalzo: dopo aver raggiunto il +10, i biancoblu hanno gestito facilmente il vantaggio e chiuso la gara con una tripla di McGee. Per l’americano alla fine 20 punti, top scorer del match, mentre Moraschini ha aggiunto una doppia-doppia da 13 punti e 10 rimbalzi.

Gara-3 si giocherà al PalaDesio venerdì 13 giugno. Cantù sogna il ritorno nella massima serie dopo 4 anni di cadetteria: i brianzoli avevano chiuso la stagione regolare al terzo posto con un record di 24-14.

Rimini: Johnson 12, Marini 12, Robinson 8.

Cantù: McGee 20, Moraschini 13, Valentini 10.