EA7 Milano beffata per Nikola Milutinov? L’Olimpia superata nella corsa al giocatore

Nikola Milutinov è stato al centro dei rumors degli ultimi giorni, con Olimpia Milano, Olympiacos e in ultima istanza Panathinaikos interessate al giocatore. Sebbene il centro serbo sembrasse molto vicino a Milano fino a pochi giorni fa, l’infortunio di Moustapha Fall ha cambiato tutto, convincendo il Pireo a proporre una nuova offerta di rinnovo a Milutinov. Quest’ultimo ora sarebbe vicino a rinnovare il proprio contratto con l’Olympiacos, secondo quanto riportato da Eurohoops.

Si parla di un nuovo accordo triennale da 2+1, dopo che Milutinov era rientrato ad Atene con un biennale da 3.7 milioni di euro totali nell’estate 2023. Sebbene l’offerta del Panathinaikos sia quella più ricca, secondo Eurohoops il giocatore avrebbe già escluso la destinazione biancoverde per via del forte legame che lo lega all’altra sponda della città. Milano resta ancora in corsa, ma al momento la grande favorita per Milutinov è l’Olympiacos.

Le parti non hanno ancora raggiunto un accordo definitivo, ma la trattativa è ben avviata e c’è ottimismo sulla possibilità di chiudere nei prossimi giorni.