EA7 Milano, ufficiale l’addio di Mario Fioretti dopo 22 anni

La Pallacanestro Olimpia Milano augura tutto il meglio possibile a Mario Fioretti per il suo futuro personale e professionale. Coach Fioretti è stato un apprezzato membro dello staff tecnico dell’Olimpia fin dal 2003 allenando nel settore giovanile e poi in prima squadra per 22 stagioni. Come membro del coaching staff ha contribuito alla conquista di sei scudetti, quattro Coppe Italia e cinque Supercoppe oltre alla conquista delle Final Four di EuroLeague nel 2021. In questo arco di tempo è stato sulla panchina dell’Olimpia in 443 gare di EuroLeague, 883 gare di campionato, 10 finali scudetto oltre alle partite di Coppa Italia, Supercoppa ed Eurocup. Oltre i numeri, le presenze e le vittorie, Mario Fioretti ha contribuito in modo determinante al mantenimento negli anni della cultura e dei valori dell’Olimpia. “Il dispiacere per la partenza di un autentico uomo Olimpia come Mario Fioretti è compensata dall’orgoglio che proviamo come società nell’assistere alla sua ascesa al ruolo di capo allenatore di un ambizioso club di Serie A. Siamo felici che abbia l’opportunità che si merita e di averlo accompagnato nel suo percorso. Mario non sarà mai un avversario, resterà sempre uno della famiglia Olimpia”, dice il Presidente Leo Dell’Orco.

Fonte: ufficio stampa Olimpia Milano