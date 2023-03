La prima volta in quintetto di Simone Fontecchio

Prima partenza nel quintetto base in NBA per Simone Fontecchio.

L’azzurro è partita dall’inizio nella sfida fra i suoi Utah Jazz e i Dallas Mavericks, vinta dai texani 120-116. Coach Hardy ha spedito in quintetto il talento di Pescara in virtù dell’assenza di Jordan Clarkson per un dito slogato.

Evento celebrato con un post in italiano dall’account Twitter dei Jazz. Simo ha aperto la gara con una tripla anche se poi ha un po’ faticato a trovare la via del canestro, aggiornando il suo tabellino solamente con un’altra conclusione dall’arco. Fontecchio ha chiuso con 28 minuti di utilizzo, 6 punti, 2/7 da tre punti e 0/1 da due, oltre a un assist e 3 rimbalzi.