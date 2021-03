La punizione per James Wiseman per violazione del protocollo COVID-19 sarebbe potuta essere peggiore

James Wiseman è stato recentemente punito da Steve Kerr per aver saltato un test COVID-19 durante la pausa per l’All-Star Game. Di conseguenza il giovane è stato in panchina per tre interi quarti durante la partita di giovedì contro i Los Angeles Clippers.

Tuttavia, secondo lo stesso Kerr, c’era la possibilità che Wiseman non avrebbe giocato affatto contro i Clippers. Fortunatamente per il lungo di 19 anni, il match era fuori portata per gli Warriors, quindi ha avuto la possibilità di entrare in campo.

Asked whether Wiseman would've sat all of last night's game had it not been a blowout, Kerr said, "Quite possibly. That was a decision that was going to be made on the fly."

— Connor Letourneau (@Con_Chron) March 13, 2021