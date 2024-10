La reazione di LeBron James al 1° canestro NBA di Bronny James

I Los Angeles Lakers sono stati impegnati mercoledì in uno degli incontri più importanti della stagione 2024-25 contro i Cleveland Cavaliers. LeBron e Bronny James sono tornati alla Rocket Mortage FieldHouse per la prima volta come compagni di squadra in NBA. Bronny è entrato brevemente in campo e ha segnato i suoi primi punti in NBA, suscitando la reazione del padre e del nuovo compagno di squadra.

James Sr. ha reagito così ai primi punti ufficiali della stagione del figlio:

“Vederlo realizzare il suo primo canestro in NBA in questa arena dove è cresciuto, non troppo lontano da qui, è stato un momento incredibile… Un momento incredibile per lui e per la nostra famiglia”, ha detto James, secondo Lakers Nation.

LeBron James on Bronny getting his first bucket in Cleveland: "To see him get his first NBA basket in this arena where he grew up not too far away from here, it's an unbelievable moment… Unbelievable moment for him and our family." — Lakers Nation (@LakersNation) October 31, 2024

Bronny ha potuto assistere alla vittoria del suo terzo campionato NBA con i Cavs. Mercoledì sera ha vissuto un momento di svolta, potendo giocare nella stessa arena in cui giocava suo padre, ma come suo compagno di squadra ai Lakers.

LeBron James è estremamente orgoglioso di suo figlio e prima dell’inizio della stagione ha espresso la sua gioia nel poter allenarsi e giocare con Bronny.

“C’è molta eccitazione. È pura gioia, ad essere onesti, venire al lavoro ogni giorno e lavorare duramente con tuo figlio. Ci spingiamo l’un l’altro… è un momento di grande gioia non solo per me ma anche per la nostra famiglia”, ha detto James a fine settembre.