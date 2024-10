VIDEO: Bronny James ha segnato i primi punti in NBA

I Los Angeles Lakers non hanno avuto la serata che si aspettavano in occasione del ritorno a casa di LeBron e Bronny James, perché i Cleveland Cavaliers li hanno asfaltati fin dall’inizio, prendendo un vantaggio di oltre 20 punti all’inizio e non guardandosi più indietro.

La sconfitta ha permesso a Bronny James di entrare in campo per la seconda volta in questa stagione, dopo aver giocato 3 minuti nell’esordio stagionale. Quando è entrato in campo con LeBron lo scorso martedì sera, i due sono diventati la prima coppia padre-figlio a giocare insieme in una partita NBA.

Mercoledì sera, il pubblico di Cleveland ha incitato JJ Redick e ha fatto sapere di voler vedere Bronny in azione.

"We want Bronny!" The fans in Cleveland keep on chanting 🙌pic.twitter.com/EY1Bu1QcQC — ClutchPoints (@ClutchPoints) October 31, 2024

Quando il giovane James è entrato in campo, ha giocato cinque minuti ed è stato più efficace rispetto al suo debutto in NBA. Durante il periodo di gioco, James ha condotto a sinistra, si è girato e ha messo a segno un difficile jumper per i suoi primi punti in NBA.

BRONNY JAMES WITH HIS FIRST NBA BUCKET 🔥 pic.twitter.com/FOQpdIeqiI — ClutchPoints (@ClutchPoints) October 31, 2024

Nei cinque minuti a disposizione, James ha fornito anche un paio di assist e una rubata, iniziando così a fare intravedere qualche promessa. Il piano è ancora quello di farlo giocare con i South Bay Lakers per la maggior parte della stagione, una volta che i Lakers saranno tornati dal viaggio in corso, ma Los Angeles può essere soddisfatta di ciò che ha mostrato in un campione molto piccolo.