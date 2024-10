La Stella Rossa prova a firmare Motley “illegalmente”: l’Hapoel risponde facendo un’offerta a TUTTI i giocatori del club serbo

Sono ore di tensione sull’asse Belgrado-Tel Aviv. Come riportato dal giornalista di Sportal, Christos Tsaltas, la Stella Rossa avrebbe provato a firmare “illegalmente” Johnathan Motley, ovvero trattando direttamente col suo entourage senza ricevere prima il permesso del suo attuale club, l’Hapoel Tel-Aviv. Un comportamento che ha fatto andare su tutte le furie il proprietario del club israeliano, Ofer Yannai.

Il numero uno dell’Hapoel in tutta risposta avrebbe allora fatto un’offerta molto alta direttamente a tutti i giocatori della Stella Rossa, proponendo loro più soldi di quelli che guadagnano attualmente a Belgrado. Per il momento comunque non sono previsti trasferimenti, al di fuori di queste scaramucce tra club.

Red Star Belgrade tried illegally to sign Johnathan Motley without asking permission from Hapoel Tel Aviv. Hapoel’s owner got crazy and made a huge offer to each and every Red Star player, giving them more money than those they earn in Belgrade, according to @SportalgrG source.

— Christos Tsaltas (@Tsaltas46) October 31, 2024