La Reyer Venezia femminile vince lo Scudetto! Secco 3 a 0 a Schio in finale

L’Umana Reyer Venezia è campionessa d’Italia per la terza volta nella sua storia e torna ad alzare lo Scudetto a tre anni di distanza dall’ultimo. Il fattore campo non è stato sufficiente al Famila Schio per provare ad allungare la serie, perché la Reyer ha giocato una partita formidabile, dalla grande intensità difensiva e con una grande dimostrazione di freddezza nei momenti finali.

Il match, conclusosi con il punteggio di 74-80, è iniziato con una Schio che ha provato ad aggredire sin da subito, partendo con un parziale di 5-0, ma con il duo Villa-Kuier Venezia torna davanti sul 10-11. La formazione di casa però trova una Robyn Parks in grande forma e grazie a suoi cinque punti va al primo riposo sul 19-15.

In apertura di secondo quarto Schio prova la fuga sul +7, ma Villa e Fassina non permettono alle orange di scappare. Schio però inizia a tirare bene da tre punti e grazie al canestro da oltre l’arco di Guirantes arriva addirittura a toccare il +10 (32-22), spostando l’inerzia del match tutta dalla sua parte. Tuttavia è solo un’impressione, perché Venezia ancora una volta resta lì e risponde subito, con un parziale di 1-10 che le consente di tornare a un solo punto di distanza: il primo tempo si chiude sul 33-32. Nel terzo periodo è Venezia che prova a scappare sul +7 (41-48), ma una grande Sottana piazza la tripla che quasi dimezza lo svantaggio. Berkani è fredda dalla lunetta e lo stesso è Parks, prima che Sottana mandi tutte all’ultimo riposo sul 48-52.

Nel quarto periodo Venezia prova di nuovo a scappare sul +6 (50-56), ma la tripla di Keys e il gioco da tre punti di Guirantes ricuciono il distacco fino al -1 (56-57) e da quel momento le squadre restano sempre a contatto, fino ad arrivare in parità a quota 70 a due minuti dalla fine. Il match è intensissimo e la prima a mettere la testa davanti è Schio, che si porta sul 71-70 con il libero di Juhasz, tornando in vantaggio dopo più di quindici minuti. Parks con una tripla risponde al controsorpasso di Berkani, ma Kuier riporta tutto in parità a quota 74 a cinquanta secondi dalla fine. Berkani e Villa fanno solo 2/4 ai liberi, ma è quanto basta per portare Venezia sul +2 (74-76), mentre dall’altra parte Juhasz sbaglia la tripla del possibile sorpasso a meno di dieci secondi dalla fine. Schio è costretta al fallo e stavolta, per due occasioni consecutive, Berkani fa 2/2 dalla linea del tiro libero, chiudendo il match sul 74-80.

Awak Kuier è l’MVP di queste finali, dopo aver chiuso la serata di oggi con una prova da 24 punti con il 62% al tiro, ma tutta Venezia gioca un match di altissima qualità, sconfiggendo al PalaRomare una Schio che era alla sua tredicesima finale di fila. Venezia perde solo otto palloni e vanifica una serata in cui Schio tira con il 50% da tre punti. Per la Reyer si tratta del primo trofeo dopo lo scudetto del 2020/2021, che sancisce il coronamento di una stagione incredibile, in cui ha inanellato una striscia di 25 vittorie consecutive, portandosi a casa il trofeo nazionale più importante. Per la prima volta inoltre, le tre big del campionato si sono spartite i tre trofei stagionali, con la Virtus che si è portata a casa la Supercoppa, Schio la Coppa Italia e Venezia, al termine di una serie dominata, lo Scudetto.

Famila Wuber Schio – Umana Reyer Venezia 74 – 80 (0-3)

(19-15, 33-32, 48-52, 74-80)

FAMILA WUBER SCHIO: Juhasz* 14 (2/3, 3/7), Bestagno M., Sottana 10 (2/5, 2/3), Verona* 9 (2/8, 1/3), Guirantes* 14 (5/7, 1/2), Mutterle NE, Crippa, Parks* 13 (2/6, 2/2), Keys 11 (1/1, 3/3), Penna, Reisingerova* 3 (1/3, 0/1)

Allenatore: Dikaioulakos G.

Tiri da 2: 15/34 – Tiri da 3: 12/24 – Tiri Liberi: 8/11 – Rimbalzi: 33 9+24 (Juhasz 8) – Assist: 16 (Sottana 6) – Palle Recuperate: 4 (Juhasz 1) – Palle Perse: 13 (Guirantes 4) – Cinque Falli: Keys

UMANA REYER VENEZIA: Logoh NE, Berkani 15 (3/8, 0/1), Villa* 14 (3/6, 1/1), Nicolodi NE, Pan 5 (0/2, 1/2), Meldere NE, Held*, Cubaj 6 (2/4 da 2), Fassina* 11 (4/7, 1/2), Santucci, Shepard* 5 (2/6 da 2), Kuier* 24 (7/9, 3/7)

Allenatore: Mazzon A.

Tiri da 2: 21/45 – Tiri da 3: 6/14 – Tiri Liberi: 20/27 – Rimbalzi: 35 11+24 (Shepard 8) – Assist: 14 (Berkani 6) – Palle Recuperate: 9 (Fassina 3) – Palle Perse: 8 (Kuier 2)

Arbitri: Miniati G., Costa A., Attard M.