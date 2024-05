INDIANA PACERS, CHE SPRECO! Boston vince gara-1 al supplementare… con molta fortuna

Gli Indiana Pacers ha commesso 22 errori contro Boston, tra cui due negli ultimi 40 secondi dei tempi regolamentari, permettendo a Jaylen Brown di forzare i tempi supplementari con un tiro dalla lunga distanza. Boston ha superato Indiana 16 a 11 all’overtime e ha vinto gara-1 133 a 128.

L’attacco incessante di Indiana ha permesso ai Pacers di rientrare in partita e di avere un vantaggio di 3 punti a 46,8 secondi dalla fine del quarto quarto. I Pacers hanno poi commesso errori costosi e non sono riusciti a proteggere il vantaggio.

Il finale è stato caotico, scandito dalle occasioni mancate di Indiana e dall’attacco della stella dei Celtics Jayson Tatum. Jaylen Brown di Boston ha realizzato un difficile tiro da 3 nell’angolo a 6,1 secondi dalla fine per forzare i tempi supplementari, e i Celtics hanno superato i Pacers nei cinque minuti dell’OT per una vittoria 133-128 in gara-1.

Questo primo match ci ha però fatto capire che non sarà una serie scontata. Gli Indiana Pacers venderanno carissima la pelle e cercheranno di far giocare più gare possibili ai Boston Celtics. I biancoverdi restano comunque i favoriti ma la formazione di Indianapolis è molto più tosta di quanto si possa pensare e stanotte l’hanno dimostrato una volta di più.

