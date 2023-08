La rivelazione di Kyrie Irving: “Avrei voluto giocare per un’altra nazionale ma…”

Kyrie Irving fa parlare di sé anche in vista di un Mondiale a cui non parteciperà.

La stella dei Dallas Mavericks, infatti, ha dichiarato che non avrebbe voluto giocare per gli Stati Uniti ma per un’altra nazionale. Nello specifico quella dell’Australia, terra dove Irving è nato e ha vissuto per un paio d’anni con il padre, giocatore in quel di Melbourne.

A rivelarlo il giocatore stesso nel corso di una diretta su Twitch, ripresa da Tag24.it, nella quale però non sono stati chiariti i retroscena: “Team USA mi ha chiesto di giocare per loro quando avevo 18 anni, io avrei voluto rappresentare l’Australia ma non è stato possibile. E coach K non voleva permettermelo”.