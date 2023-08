Il cavallo di Nikola Jokic arriva quarto e la cifra vinta è IRRISORIA

Nikola Jokic sta continuando a passare la sua offseason a casa, nella sua Sobor, tra famiglia e corse di cavalli. Dopo aver seguito la vittoria di uno dei suoi stalloni nei giorni scorsi insieme al compagno Aaron Gordon, andato a trovare Joker per l’estate, oggi è andata un po’ peggio ad Harley D Energy.

Il cavallo della scuderia di Jokic ha chiuso solo quarto la sua gara, una corsa di 2.100 metri. Come scritto da Harrison Ward, giornalista che si occupa di seguire il serbo in tutto ciò che fa, ha anche scritto quale cifra è spettata al campione NBA per questo piazzamento: la bellezza di €92.50.

Una cifra davvero irrisoria se si pensa che Nikola Jokic è uno dei giocatori più pagati dell’intera NBA. Il serbo nella prossima stagione guadagnerà 47.6 milioni di dollari. Siamo però sicuri che anche poche centinaia di euro lo renderebbero la persona più felice del mondo, se significasse che uno dei suoi cavalli ha vinto una corsa.

Nikola Jokic's horse Harley D Energy finished in 4th place today in the Municipality of Velika Plana race at 2,100 m. Winnings: €92.5 pic.twitter.com/ILRDl3QtKH — Harrison Wind (@HarrisonWind) August 20, 2023

