La Serbia surclassa la Polonia: al prossimo turno affronterà l’Italia

La Serbia ha vinto anche l’ultima partita del suo girone, chiuso 5-0, contro la Polonia. Un successo dei polacchi era l’ultima chance per gli Azzurri di evitare il confronto con la superpotenza guidata da Nikola Jokic. Invece la Serbia ha avuto la meglio anche molto nettamente, 96-69.

Il risultato non è mai stato in discussione, con la Serbia subito a +14 dopo un quarto. Jokic è rimasto in campo solo 17′, abbastanza per realizzare 19 punti con 7/8 al tiro. Il due volte MVP della NBA è stato il top scorer della partita pur con un così scarso minutaggio, precedendo il polacco Michal Michalak che si è fermato a 17. Esordio nella Serbia per Nikola Milutinov, finora tenuto fuori per i postumi di un infortunio. Il centro del CSKA Mosca ha giocato 19′ realizzando 16 punti.

La Serbia affronterà l’Italia questa domenica, in una gara ad eliminazione diretta a Berlino. L’orario è ancora da decidere: le possibilità sono le 12, le 14.45, le 18 e le 20.45.