In una partita che non vale nulla, l’Italia asfalta la Gran Bretagna

Gran Bretagna – Italia 56-90

(20-29, 17-18, 17-20, 2-23)

Al Forum questa sera si giocava una partita del tutto inutile, con la Gran Bretagna già eliminata, oltre che colpita dal lutto della morte della Regina Elisabetta II, e l’Italia già certa del quarto posto in virtù del risultato pomeridiano di Croazia-Ucraina. Tutto facile alla fine per gli Azzurri, vittoriosi di 34 punti grazie ad un quarto periodo in cui gli inglesi hanno segnato la miseria di 2 punti. In generale l’Italia ha controllato la gara dall’inizio, portandosi a +9 dopo il primo quarto, con Fontecchio e Melli che segnano i primi 14 punti azzurri. Nel secondo periodo spazio alle seconde linee, ma la Gran Bretagna a sorpresa accorcia fino a -2 con Olaseni. Ci pensano due triple di Melli e Baldasso a ristabilire un ampio vantaggio italiano, con la squadra di Pozzecco che va a riposo sul 37-47.

Nel terzo periodo l’Italia controlla, in una partita in cui c’è spazio per tutti: anche per chi, come Tessitori, finora non aveva ancora messo piede in campo nel torneo. Si arriva al 30′ sul 54-67, che lascia poi spazio al monologo degli ultimi 10 minuti. La Gran Bretagna stacca completamente la spina e gli Azzurri dilagano fino al 56-90 finale.

Gran Bretagna: Bigby-Williams NE, Anderson 2, Clark, Hesson 18, Lautier-Ognuleye 5, Mockford 3, Nelson 7, Olaseni 6, Soko NE, Van Oostrum NE, Wheatle 12, Whelan 3.

Italia: Baldasso 6, Biligha 8, Datome 13, Fontecchio 18, Mannion 2, Melli 11, Pajola 3, Polonara 5, Ricci 10, Spissu, Tessitori 5, Tonut 9.