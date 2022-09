La Serie A si vedrà in chiaro sulla rete ammiraglia di Discovery

Dopo mesi si trattative, alla fine ci siamo: domani la Lega Basket Serie A annuncerà che la partita in chiaro in TV si vedrà domenica alle 17:35 sulla rete ammiraglia di Discovery Italia, ovvero il NOVE.

Inizialmente si pensava che il basket sarebbe finito su DMAX, vista anche la trasmissione condotta da Gianluca Gazzoli e Andrea Meneghin durante quasi tutta la passata annata. Alla fine pare che siano riusciti a convincere il gruppo di Discovery Italia a trasmettere i match sul NOVE, dove in passato qualcosa si era già visto a livello basket, soprattutto Supercoppa.

Potremmo definirlo un upgrade rispetto a Rai Sport perché, bene o male, la copertura nazionale è paragonabile. Certo, non potremo mai più vedere una gara-7 di Finale Scudetto tra, esempio, Milano e Virtus Bologna, in diretta su Rai 2 o Rai 3, su questo non c’è dubbio.

Stiamo a vedere se domani l’anticipazione de La Prealpina verrà confermata. Non ci riferiamo tanto al canale, più che altro all’orario, ovvero quello delle 17.35.

Gli altri due match del turno in TV saranno su Eurosport 2, il sabato sera e la domenica sera, entrambi con palla a due alle ore 20.30. Anche in questo caso è sempre una rete del gruppo Discovery a mandare in onda la competizione, così com’è stato nel corso degli ultimi 4 anni.

Leggi anche: Kobe era molto amico di Gasol ma a Pechino 2008 Bryant lo umiliò