La Slovenia è nulla senza Doncic: Team USA domina ancora

La seconda amichevole pre-Mondiale di Team USA ha seguito lo stesso copione della prima. Di fronte non c’era più Porto Rico, ma la Slovenia senza Luka Doncic, tenuto a riposo dopo la partita del giorno prima contro la Spagna. Si giocava proprio in Spagna, nel triangolare con i padroni di casa per celebrare il centenario della Federazione.

Gli Stati Uniti hanno vinto 92-62 contro la Slovenia, in quello che non è stato per certi versi un clinic offensivo (solo 9/33 da dietro l’arco). Gli USA hanno comunque segnato 92 punti di squadra, mandando a bersaglio almeno una volta tutti i giocatori, con l’high dei 15 punti di Anthony Edwards, sempre più leader. In doppia cifra anche Jalen Brunson (11 punti e 8 assist), Austin Reaves e Tyrese Haliburton (entrambi 10 punti). Per Paolo Banchero 8 punti.

Team USA si è divertito e ha fatto divertire, con giocate spettacolari come l’alzata al tabellone di Brunson per Edwards. Domani gli americani torneranno in campo contro la Spagna in quello che probabilmente sarà il test più impegnativo per il loro prima della FIBA World Cup.