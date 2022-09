La Slovenia è vittima di altri problemi logistici anche a Berlino

Prima del suo esordio ad EuroBasket 2022, nella prima fase disputata a Colonia, la Slovenia aveva avuto qualche problema con i trasporti. In particolare aveva dovuto prendere il taxi per andare dall’hotel al palazzetto perché la FIBA non aveva mandato il pullman. Ora che la prima fase è terminata con gli sloveni primi nel girone grazie alle prestazioni di Luka Doncic e Goran Dragic, la squadra ieri si è trasferita a Berlino, dove si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Si trattava di un tragitto breve, il più breve tra tutti i quattro gironi della prima fase (uno era a Milano, uno a Tblisi, in Georgia, e infine l’ultimo a Praga).

Inizialmente la Slovenia avrebbe dovuto prendere un jet privato alle 9 di mattina di ieri, sarebbe stato un volo di pochi minuti ma alla fine lo staff ha deciso di annullarlo per non far svegliare troppo presto gli atleti e preservare così il loro sonno in uno dei pochi giorni di riposo durante questo torneo. Il nuovo piano era quello di prendere un treno ad alta velocità alle 15 dalla stazione di Colonia, in modo da arrivare a Berlino nel pomeriggio e poter sostenere subito un allenamento in vista della gara di oggi contro il Belgio. A causa di un forte temporale però tutto il sistema ferroviario di Colonia era congestionato e anche questa seconda opzione è dovuta saltare all’ultimo.

Alla fine si è tornati alla prima opzione: un jet privato, con la Slovenia che è arrivata a Berlino circa alle 20 (con una decine di ore di ritardo sull’iniziale tabella di marcia). Doncic e compagni si sono comunque dovuti allenare, ma anche qui hanno riscontrato dei problemi. Il personale che avrebbe dovuto scortarli al campo di allenamento e indicare loro dove trovare gli spogliatoi non sapeva in realtà come trovarli. Così i giocatori sloveni hanno dovuto cambiarsi in campo come dei veri minors, osservando nel frattempo la fine dell’allenamento della Francia, che si stava allenando sullo stesso campo.