Francia a un passo dal baratro, poi il clamoroso successo in overtime sulla Turchia

Turchia 86 – Francia 87

(11-18, 25-25, 22-6, 20-28, 9-19)

La Francia è la prima qualificata ai quarti degli Europei dopo 45 minuti di autentica battaglia contro la Turchia. Decisivo Rudy Gobert che però nel finale del supplementare regala agli avversari la palla della vittoria, sprecata da Korkmaz. Masticano amaro i turchi, vicini al clamoroso upset nonostante l’infortunio del loro giocatore migliore, Shane Larkin. Manca un po’ di sangue freddo a Osman e compagni per strappare il passaggio del turno, i transalpini invece si salvano, pur continuando a non convincere, grazie alla classe dei loro campioni nei momenti topici.

Sembra tutto facile per i francesi in avvio, la Turchia scivola ben oltre la doppia cifra di svantaggio ma riesce a scuotersi dopo l’intervallo. Dagli spogliatoio la squadra di Ataman esce trasformata, Tuncer (foto a sx) martella la retina francese e riporta i suoi in partita. Sulle ali dell’entusiasmo i turchi continuano a tenere in mano il pallino del gioco e arrivano avanti nella volata conclusiva. Non basta però perché succede di tutto nel finale: tre liberi di Korkmaz, la riga laterale inopinatamente pestata da Fournier e l’antisportivo commesso da Luwawu-Cabarrot sembrano condannare la Francia. Osman però fa 0/2, sulla rimessa la Turchia mette palla in campo ma inspiegabilmente gli arbitri fanno ripetere, dopo un consulto con il tavolo. I turchi perdono palla clamorosamente, Fournier sbaglia il floater ma Gobert schiaccia a rimbalzo offensivo (ci sarebbe anche un fallo, non fischiato) e manda tutti all’overtime perché non va la conclusione allo scadere dei turchi. Nel supplementare il centro transalpino prosegue nel suo dominio nel pitturato, Tuncer e Korkmaz riportano a contatto i turchi che hanno il pallone della vittoria dopo lo 0/2 in lunetta del centrone avversario. Nell’azione decisiva, però, Korkmaz pasticcia con il pallone, Tarpey lo scippa e spedisce la Francia ai quarti.

Turchia: Bitim, Hazer 8, Kabaca, Korkmaz 18, Mahmutoglu, Osman 11, Osmani 7, Sanli 12, Saybur, Sengun 8, Tuncer 22. Coach: Ataman.

Francia: Albicy 2, Fall 4, Fournier 13, Gobert 20 (17 rimb), Heurtel 13, Luwawu-Cabarrot 9, Maledon n.e., M’Baye 9, Okobo, Poirier 6, Tarpey 2, Yabusele 9. Coach: Collet.

