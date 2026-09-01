Tacko Fall torna in NBA, ma per ora solo per il training camp

Tacko Fall tornerà a calcare in campi NBA, almeno quelli della preseason, per la prima volta dopo 4 anni. Il gigante senegalese, 229 centimetri di altezza, ha infatti firmato un Exhibit 10 con i Philadelphia 76ers. Significa che si aggregerà al training camp della squadra e, se verrà tagliato prima dell’inizio della stagione regolare, riceverà un bonus in denaro se accetterà di unirsi all’affiliata in G League dei Sixers, ovvero i Delaware Blue Coats. Insieme a Fall, Philadelphia ha anche firmato con lo stesso contratto Jameer Nelson Jr (figlio dell’ex giocatore dei Magic) e Saint Thomas.

Negli ultimi anni Tacko Fall è stato un vero e proprio giramondo, con varie esperienze in Cina e una con i New Zeland Breakers. Nella scorsa stagione con i Bayi Rockets, nella CBA cinese, ha mantenuto 11.0 punti e 5.9 rimbalzi di media. Durante i suoi anni NBA, in cui ha indossato le maglie di Boston e Cleveland, Fall non ha mai avuto un grande impatto, totalizzando 36 partite: era però diventato una sorta di giocatore di culto, vista la sua altezza che lo posiziona tra gli atleti NBA più alti di sempre.