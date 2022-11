Furiosa lite a distanza fra Dwight Howard e Shaquille O’Neal

L’approdo di Dwight Howard a Taiwan sta facendo molto discutere negli Stati Uniti.

Il big man sta dominando la lega asiatica nelle due gare giocate finora ma adesso si è infortunato. Nel frattempo però la sua scelta ha ricevuto aspre critiche da Shaquille O’Neal durante The Big Podcast.

La risposta stizzita di Howard è arrivata nel corso di una live su Instagram, in attesa che un altro veterano NBA lo raggiunga in Asia.

Devi smetterla di fare l’hater. Io non ho mai detto nulla di male su di te, non ne ho bisogno, il mondo è troppo grande per accanirsi con l’odio su una sola persona. Falla finita, ho visto il video in cui prendi in giro la lega in cui gioco, non devi mancare di rispetto ai miei compagni e alla gente di Taiwan. Sei troppo vecchio per fare l’hater. Dici di essere il Superman originale ma il vero Superman odia qualcuno?