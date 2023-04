SHAWN KEMP – il REGNANTE di MONTEGRANARO

Shawn Kemp è stato uno dei giocatori NBA più iconici degli anni Novanta. Anche e soprattutto perché ha giocato quasi tutta la sua carriera in una delle franchigie più amate dell’NBA di quel periodo, ovvero i Seattle SuperSonics, che tanti sognano possano tornare molto presto a calcare il parquet. In coppia con “The Glove”, Gary Payton, ha fatto sognare e innamorare tanti appassionati, anche in Italia, quando dava battaglia ai Bulls di Michael Jordan alle Finals.

Oggi però non parleremo della sua avventura americana, bensì di quando, in maniera totalmente casuale, decise di accettare la proposta di venire a giocare in Italia con la maglia della Premiata Montegranaro, passando dalle enormi metropoli americane ad un paese di poco più di 12.000 abitanti nelle Marche.