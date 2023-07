La Stella Azzurra Roma non giocherà più in Italia

Clamorosa decisione della Stella Azzurra Roma. Dopo aver venduto il titolo di A2, il club capitolino ha deciso che nella prossima stagione non disputerà più i campionati di Eccellenza.

Lo ha dichiarato apertamente il deus ex machina del progetto stellino, Germano D’Arcangeli. Di fatto vuol dire che la Stella non giocherà più in Italia, almeno con i suoi prospetti migliori. La società romana, infatti, potrebbe partecipare solamente a campionati regionali con le seconde squadre, cosa che comunque D’Arcangeli non ha specificato.

I motivi sono molteplici e si evincono dall’intervista rilasciata a ItalHoop. Innanzitutto il livello non abbastanza sfidante delle avversarie italiane (in Under 19 la Stella non perde una partita da tre anni) ma anche la volontà di non sottostare più a determinate regole, come quella sul tetto massimo di stranieri utilizzabili, che rappresentano un ostacolo alle ambizioni di reclutamento internazionale del club. Non da ultimo la scelta di non avere alcun vincolo di calendario, potendosi concentrare solamente sulle varie competizioni all’estero a cui la Stella già partecipa da anni. Insomma, niente più campionati per concentrarsi sulle varie tourneè fuori dall’Italia, ritenute un’esperienza più adatta alla formazione dei giovani stellini. D’altronde negli ultimi anni tutti i prospetti migliori del vivaio romano stanno proseguendo la loro carriera all’estero.

Gli ultimi in ordine di tempo saranno Matteo Visintin ed Emmanuel Innocenti, entrambi classe 2004, che stanno scegliendo fra vari college NCAA che li hanno contattati. Andranno via anche altri due pezzi pregiati, Axel Piccirilli e Tommaso D’Arcangeli, che giocheranno in una high school americana.

Ricordiamo che nelle ultime settimane da più parti si sono diffuse voci riguardo una smobilitazione della Stella Azzurra, travolta da uno scandalo giudiziario per presunti abusi di un allenatore su atleti minorenni.