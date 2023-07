Caso pedofilia alla Stella Azzurra, arrivano i deferimenti

La Procura Federale ha terminato le sue indagini, svolte nel massimo riserbo, riguardo i presunti casi di abusi su minori all’interno della Stella Azzurra Roma.

L’allenatore accusato dei riprovevoli atti, Paolo Traino, è sotto indagine da parte della giustizia ordinaria. Quella sportiva, invece, ha deferito i presidenti delle tre società che compongono la galassia stellina e Germano D’Arcangeli, deus ex machina del progetto. Adesso tutti e quattro dovranno difendersi davanti al Tribunale Federale, cercando di dimostrare di non aver coperto la condotta di Traino e di aver fatto tutto il possibile per evitare che i fatti di cui sopra si verificassero.

La Procura federale ha deferito al Tribunale federale, in data odierna, l’allenatore Germano D’Arcangeli della società Stella Azzurra srl, il presidente Monica Grani della società Stella Azzura Roma Nord, il presidente Daniele Camponeschi della società Stella Azzurra Basketball Academy, il presidente Fabio De Mita della Società Stella Azzurra srl, per responsabilità disciplinari in ordine alla gestione della posizione dell’allenatore Paolo Traino.

Nel frattempo sulla stampa romana proseguono le indiscrezioni riguardo una “smobilitazione” della Stella Azzurra anche a livello giovanile, ipotesi che al momento sembra altamente improbabile. Di certo c’è che da settimane il club romano sta cercando di vendere il titolo di A2 e potrebbe esserci riuscito: il papabile acquirente è Valerio Antonini, imprenditore che ha comprato il Trapani Calcio, voleva fare lo stesso anche con la locale società di basket ma ha avuto delle frizioni con il patron Basciano e sembra deciso a mettersi in proprio anche nella pallacanestro.

Su tutti questi aspetti non si registrano prese di posizione ufficiali da parte della Stella, se non uno status su Facebook di D’Arcangeli che parla di “atto dovuto”. Per il resto i canali social del club continuano a raccontare le varie attività quotidiane dei ragazzi, in una condizione di apparente normalità.