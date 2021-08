La Summer League di Las Vegas pronta al debutto

Prende il via nella notte tra domenica e lunedì la NBA Summer League di Las Vegas.

Il torneo si svolgerà dall’8 al 17 Agosto e le partite saranno disputate in due arene: il Cox Pavilion e il Thomas&Mack Center.

Per la prima giornata sono in programma ben 8 partite: in campo alle 2.30 (italiane) anche la prima scelta al Draft Cade Cunningham con i Detroit Pistons, che affronteranno gli Oklahoma City Thunder di Josh Giddey, anche lui scelto a quest’anno alla numero 6.

Prenderanno parte al torneo tutte e 30 le franchigie NBA: dopo una prima fase in cui ogni squadra giocherà 5 partite le prime due squadre per record si affronteranno per decretare il vincitore della Summer League.

Per seguire il torneo e il calendario completo potete seguire questo link.