Sorpresa per il Cagliari Calcio a Maiorca: anche Steve Nash presente allo stadio

Una ospite inatteso ma non troppo al Visit Mallorca Estadi per il match tra i padroni di casa del Mallorca e il Cagliari, nell’isola per un amichevole precampionato. Tra i presenti in tribuna anche Steve Nash, coach dei Brooklyn Nets e consigliere delegato della squadra neo promossa in Liga, che è stato omaggiato dalla società sarda con la maglia di Joao Pedro, vice-capitano e giocatore più rappresentativo del Cagliari, con cui Nash ha “condiviso” per un periodo il numero di maglia.

Per il Cagliari è stata infine una sconfitta di misura, ma per Joao Pedro, grande appassionato di basket, forse sarà una giornata difficilmente dimenticabile.