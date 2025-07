La toccante lettera aperta T.J. McConnell: “Ci danno per morti ma vi abbiamo già smentiti tutti più volte”

T.J. McConnell ha scritto una lettera per The Players Tribune ripercorrendo la straordinaria stagione degli Indiana Pacers. Una cavalcata incredibile, fatta di rimonte storiche ma interrotta sul più bello con l’infortunio di Tyrese Haliburton che ha spianato la strada verso il titolo a Oklahoma City.

Dopo la sconfitta in gara 7, ero completamente devastato. Non riuscivo a trattenere le lacrime mentre camminavo nel tunnel. E in quel momento, una delle nostre responsabili — Karen — si è messa davanti a un cameraman e ha detto: “Si fermi, lo lasci in pace”. Quel gesto ha significato tutto per me. Mi ha ricordato che non eravamo solo una squadra. Eravamo una famiglia. È stato semplicemente devastante ma allo stesso tempo ha significato tutto. Non era solo tristezza. Era shock. Perché credevamo davvero di potercela fare. Tutti dicevano che eravamo spacciati in ogni turno, e invece continuavamo a sorprenderli. Quindi perdere così, alla fine, è stato come vivere una favola senza lieto fine.

McConnell, autentica rivelazione dell’annata, avverte tutti: gli Indiana Pacers, nonostante le avversità, diranno nuovamente la loro.

Non siamo finiti, so che molti lo pensano ma li abbiamo già smentiti. Nel 2024 siamo stati eliminati dai Celtics, lo scorso anno siamo partita con un record di 10-15. Sembravamo spacciati nel finale con i Bucks, con i Cavs, con i Knicks e anche con i Thunder. Abbiamo perso gara 7, saremo privi del nostro miglior giocatore e il nostro centro titolare è andato via. Tutti pensano che la magia sia finita ma magari si sbagliano ancora.

Poi la guardia dei Pacers ha raccontato alcuni retroscena del bellissimo gruppo che si è creato, con aneddoti interessanti, fra cui il primo incontro con Haliburton.