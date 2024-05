FALLIMENTO BASKONIA! Niente playoff di Liga ACB dopo quasi 20 anni dall’ultima volta

La stagione regolare della Liga ACB 2023/24 si è conclusa con tutte le partite del girone 34 giocate in contemporanea, quindi l’emozione è stata massima, soprattutto per il Baskonia.

Grazie alla vittoria per 93-69 sul Palencia in casa, l’Unicaja Malaga si è assicurata la testa di serie nei Playoff. Il Real Madrid è la seconda squadra, mentre Barcellona e Valencia seguono al terzo e quarto posto.

La quarta rappresentante dell’EuroLeague è fuori dal quadro della postseason. Il Baskonia ha perso in Liga ACB contro il Real Madrid per 106-100, si è classificato 9° e non parteciperà ai Playoff per la prima volta da quando è stato introdotto il nuovo format nella stagione 1994/95.

Dzanan Musa è stato il giustiziere del Baskonia con 19 punti, seguito da Vincent Poirier con 18. Rudy Fernandez ne ha aggiunti 14.

Dusko Ivanovic non ha potuto contare su Markus Howard e Chima Moneke a causa di infortuni, e Codi Miller-McIntyre ha guidato il gioco con 23 punti e 12 assist, con Matt Costello che ha aggiunto 19 punti, Vanja Marinkovic 17, e Tadas Sedekerskis 11 punti e 8 punti per la squadra di Vitoria. Purtroppo però tutto questo non è bastato e i baschi sono incredibilmente fuori dai playoff.

Playoffs

Unicaja (1) – Manresa (8)

Real Madrid (2) – Gran Canaria (7)

Barcelona (3) – Tenerife (6)

Valencia (4) – Murcia (5)

Leggi anche: Ousmane Diop, Olimpia EA7 Milano ma non solo su di lui…