La Virtus Bologna a Kaunas crolla nel secondo tempo: 4 KO nelle ultime 5 di EuroLega

La Virtus Bologna è ufficialmente in crisi di risultati: stasera a Kaunas contro lo Zalgiris i bianconeri sono incappati nella 4° sconfitta negli ultimi 5 match europei, tra l’altro un paio di giorni dopo il KO in campionato contro Pesaro. Bologna è ora 17-13 in coppa, col rischio di venire raggiunta sia dal Baskonia che dal Maccabi Tel-Aviv in caso di vittoria questa sera. Se si vuole trovare una attenuante alla prestazione delle V Nere, vanno di sicuro citate le assenze: Hackett e Cordinier erano infatti out per infortunio.

La squadra di coach Banchi è rimasta in vantaggio sullo Zalgiris per tutto il primo quarto, senza però mai riuscire a scappare: Sumner con un gioco da tre punti a fine frazione ha poi firmato la parità a quota 22. Nel secondo periodo due triple consecutive di Dimsa hanno portato avanti i padroni di casa, prima che Shengelia e Abass ribaltassero di nuovo il passivo. Sul finale di primo tempo Bologna ha provato ad accelerare, toccando il +6 alla pausa lunga grazie ad un gioco da tre punti di Belinelli e ad un canestro di Lundberg.

In circa 2′ al rientro in campo lo Zalgiris ha cancellato immediatamente il divario, pareggiando sul 49-49 e passando a condurre poco dopo con Laurynas. L’inizio di un parziale di 10-0 chiuso da un gioco da 4 punti di Sumner per il 59-51. Shengelia si è a quel punto caricato la squadra sulle spalle, segnando 8 punti in poco più di 2′, ma dopo il pareggio di Belinelli a quota 63 lo Zalgiris è arrivato al 30′ avanti 68-63 grazie ad un break di 5-0. I lituani hanno iniziato l’ultima frazione con un altro parziale di 13-6, raggiungendo per la prima volta la doppia cifra di vantaggio. La Virtus ha toccato il -13 e non si è più ripresa, nonostante gli sforzi di Lomasz e Shengelia. Il divario è cresciuto fino al 96-81 finale.

Zalgiris Kaunas: Evans 14, Lekavicius 9, Hayes 13, Giedraitis 12, Montvila 3, Birutis 12, Sumner 16, Dimsa 6, Lavrinovicius 4, Manek, Butkevicius 2, Ulanovas 5.

Virtus Bologna: Lundberg 4, Belinelli 9, Pajola 5, Dobric 9, Mascolo NE, Lomasz 15, Shengelia 19, Mickey 4, Polonara NE, Zizic, Dunston 4, Abass 12.