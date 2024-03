I Los Angeles Lakers perdono 3 giocatori per il resto della stagione

I Los Angeles Lakers sono ancora in lotta per un posto nel Play-in: attualmente sono noni con un record di 37-32, a +1 vittoria su Golden State ma a -3 successi da Sacramento che occupa la sesta posizione, l’ultima per disputare la post-season direttamente. Sia in questo ultimo mese di stagione regolare che ai Playoff, i giallo-viola dovranno però fare a meno di 3 giocatori di rotazione, alcuni anche importanti. Secondo Bill Reiter di CBS Sports, infatti, non torneranno Christian Wood, Jared Vanderbilt e Gabe Vincent, tutti out for the season.

Quella di Vincent è stata una stagione molto deludente: arrivato da Miami, dove era la point guard titolare, ha disputato solo 5 partite a causa di numerosi infortuni. Wood, oltre che essere alle prese con le vicende extra campo, è attualmente infortunato al ginocchio e la sua ultima gara risale al 15 febbraio. Infine Vanderbilt, probabilmente il giocatore più importante dei Lakers tra quelli in questa lista, è ancora alle prese con un infortunio al piede e non ha nemmeno ricevuto l’ok dei medici per tornare ad allenarsi. È out dallo scorso 2 febbraio e, sebbene una piccola possibilità di riaverlo ci sia, secondo Reiter è improbabile un suo rientro in questa stagione.

Sources tell @CBSSports that Los Angeles Lakers players Christian Wood, Jarred Vanderbilt and Gabe Vincent will miss the rest of the season. While Vanderbilt still could return, sources say, the expectation is that will not happen. @espn first reported the news on Wood. — Bill Reiter (@sportsreiter) March 19, 2024

I Los Angeles Lakers per allungare le rotazioni il mese scorso avevano ingaggiato Spencer Dinwiddie, mentre nelle ultime uscite sta trovando sempre maggiore spazio Max Christie in una panchina al momento cortissima.