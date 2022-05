La Virtus Bologna è la prima finalista per lo Scudetto

La Virtus Bologna rimane imbattuta in questi Playoff, sconfiggendo anche in Gara-3 Tortona e chiudendo la serie con uno sweep. Il 3-0 bianconero segue quello del turno precedente contro Pesaro. Per la seconda stagione di fila la Virtus raggiunge le finali Scudetto, dove affronterà la vincente della serie tra Milano e Sassari (per ora 2-0 in favore dei meneghini).

La Virtus va subito avanti 0-11 e sostanzialmente guida per tutta la gara. La Bertram, dopo essere stata anche a -15 nel primo quarto, rosicchia qualche punto sul finale della prima frazione, ma nella seconda scivola nuovamente a -18 (il primo tempo si chiude 33-47). Nel secondo tempo la Virtus Bologna mantiene la doppia cifra di vantaggio fino a metà del quarto periodo, ma Tortona torna al massimo a -7, non impensierendo gli ospiti. Il risultato finale è di 69-77.

I migliori in campo sono, come spesso capitato in questa stagione, sono Jaiteh (17 punti e 9 rimbalzi) e Teodosic (15 punti). Ottima prova anche per Shengelia (14 punti, 6 rimbalzi, 6 assist), per Tortona 13 punti di Jamarr Sanders.