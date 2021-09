La Virtus Bologna è tornata sul mercato perché deve trovare immediatamente il sostituto dell’infortunato Ekpe Udoh (che starà fuori 6 mesi) e sogna la firma dell’ex NBA Greg Monroe.

L’americano, dopo una decina di stagioni da protagonista in NBA tra alti e bassi, ha deciso di venire in Europa, prima al Bayern Monaco e poi al Khimki. Al momento è free agent poiché nessuna formazione di EuroLega ha puntato su di lui. L’opzione Virtus Bologna potrebbe essere interessante per Greg Monroe perché potrebbe rilanciarsi in una piazza storica del basket europeo.

La Prealpina, La Gazzettadello Sport e La Repubblica danno l’ex campione NBA con i Toronto Raptors come il favorito per prendere il posto di Udoh. L’alternativa è Tarik Black, ex Maccabi e Zenit. Se poi il mercato non dovesse sbloccarsi in tempi rapidi, sarebbe possibile un ritorno a gettone di Julian Gamble. Però questo è chiaramente il piano D, neanche C, anche perché la stagione della Virtus è lunga e travagliata, non può permettersi di fare delle scommesse. Stiamo a vedere come si evolverà la situazione, nel giro di poche ore, massimo giorni, sapremo come decideranno di comportarsi in merito.

