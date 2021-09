La saga di Ben Simmons ha attanagliato la maggior parte l’offseason dei Philadelphia 76ers. La ricaduta è iniziata dopo che i Sixers sono usciti dai playoff NBA del 2021, mettendo in discussione il valore di Simmons per una squadra in lotta per il titolo. Mentre il training camp si avvicina, una nube di incertezze incombe ancora sulla prima scelta assoluta del Draft NBA del 2016.

In mezzo a tutto questo, gli Houston Rockets potrebbero entrare in scena infilandoci in mezzo John Wall come loro principale pezzo commerciale per arrivare al fenomeno NBA Ben Simmons, secondo Evan Dammarell di FearTheSword.com.

Dopo aver parlato con alcune persone durante il fine settimana, sembra che gli Houston Rockets siano seriamente interessati ad acquisire Ben Simmons prima dell’inizio del training camp. Le cose rimangono fluide ma John Wall sarebbe diretto a Philadelphia in una possibile trade, secondo le fonti.

After talking to some folks over the weekend, it seems the Houston Rockets are seriously interested in acquiring 76ers forward Ben Simmons prior to the start of training camp. Things remain fluid but John Wall would be headed to Philadelphia in a possible trade, per sources. — Evan Dammarell (@AmNotEvan) September 20, 2021

Stilisticamente, questo accordo ha senso per Philadelphia. Wall è un playmaker ed è anche un ottimo difensore per Houston in NBA, come lo è anche Ben Simmons. Ancora più importante, Wall non avrà le stesse apprensioni quando si tratta di segnare. La presenza di Joel Embiid, Danny Green e Matisse Thybulle sarebbe sufficiente per compensare i leggeri deficit difensivi che i Sixers potrebbero perdere in una cessione di Simmons.

Leggi anche: Gli Warriors aggiornano sui tempi di recupero per Klay Thompson e James Wiseman